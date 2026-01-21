Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Meppen (ots)

Kurz nach der Öffentlichkeitsfahndung erhielt die Polizei mehrere Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Ansgar Wigbers.

Der Vermisste konnte wohlbehalten in Bokeloh angetroffen und anschließend seiner Ehefrau übergeben werden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die zahlreichen Hinweise und die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Bereits geteilte Fotos und Beiträge werden gebeten zu löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell