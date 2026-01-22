Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - eine Bewohnerin leicht verletzt

Papenburg (ots)

In der Hermann-Lange-Straße in Papenburg kam es am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung im Dachgeschoss in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss sichtbar, aus den Fenstern drang schwarzer Rauch, teilweise waren auch Flammen zu erkennen.

Entdeckt wurde der Brand durch einen 18-jährigen Passanten. Er gab an, gemeinsam mit einem Bekannten an dem Gebäude vorbeigekommen zu sein, als ihnen schwarzer Rauch auffiel, der aus dem Dachgeschoss aufstieg. Als sich beide dem Haus näherten, konnten sie bereits offene Flammen im Dachgeschoss erkennen, die aus einem Fenster schlugen. Daraufhin liefen die beiden umgehend zur Eingangstür des Gebäudes und klingelten bei allen sechs Wohnungen, um die Bewohner zu warnen.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der linken Dachgeschosswohnung aus. Das Erd- und das Obergeschoss des Hauses blieben augenscheinlich vom Brand verschont. Die betroffene Wohnung wurde beschlagnahmt, die übrigen Wohnungen waren für eine Nacht nicht bewohnbar.

Die 48-jährige Bewohnerin der Brandwohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation. Sie konnte die Wohnung selbstständig verlassen und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie später wieder verlassen konnte. Mehrere Hausbewohner wurden durch das Klingeln und die Warnungen rechtzeitig auf den Brand aufmerksam gemacht und verließen das Gebäude. Eine 55-jährige Bewohnerin berichtete, dass sie zunächst von einem Jugendlichen auf das Feuer hingewiesen wurde und anschließend gemeinsam mit einem 68-jährigen Nachbarn das Haus verließ. Weitere Bewohner trafen erst später am Einsatzort ein, da sie sich zum Brandzeitpunkt nicht im Gebäude befunden hatten.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr war mit insgesamt 48 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz.

