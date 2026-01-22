Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand in Einfamilienhaus - Frau leicht verletzt

Nordhorn (ots)

In einem Einfamilienhaus am Twentenfeldweg in Nordhorn kam es am späten Nachmittag zu einem Brand in der Nebenküche. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein eingeschalteter Herd zur Brandursache, auf dem sich unter anderem Eierkartons befanden.

Die 31-jährige Bewohnerin bemerkte den Brand frühzeitig und konnte die Flammen zunächst selbstständig mit einem Feuerlöscher eindämmen. Die alarmierte Feuerwehr war vor Ort und führte weitere Nachlöscharbeiten durch.

In der Nebenküche entstand Sachschaden. Die Bewohnerin erlitt durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasinhalation und wurde medizinisch versorgt.

