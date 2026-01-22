Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern kam es gegen 15:45 Uhr in der Wilhelm-Raabe-Straße zu einer sexuellen Belästigung. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich dem minderjährigen Opfer von hinten und fasste ihr an das Gesäß. Anschließend ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich - 30 - 40 Jahre - hellhäutig - schlanke Statur - braunes, kurzes Haar - dunkelblaue Jacke - hellblaue Jeans - schwarze Sonnenbrille

Ob ein Tatzusammenhang zwischen dieser Tat und gleichgelagerten Delikten vom 08.01.2026 und 20.01.2026 besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell