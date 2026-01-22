PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum
Heede - Illegale Reifenentsorgung in Waldgebiet - Polizei bittet um Hinweise

POL-EL: Dersum / Heede - Illegale Reifenentsorgung in Waldgebiet - Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Dersum / Heede (ots)

In einem Waldgebiet in der Gemarkung Heede, gelegen zwischen der A31 und der B401, wurde eine illegale Entsorgung von Altreifen festgestellt. Der genaue Ablagezeitraum ist nicht bekannt, dürfte jedoch in den vergangenen vier Monaten gelegen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um etwa 250 Altreifen unterschiedlicher Hersteller und Größen, die dort unerlaubt abgelagert wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern oder verdächtigen Beobachtungen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Dörpen unter der Telefonnummer 04963 / 919090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:08

    POL-EL: Papenburg - eine Person nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Papenburg (ots) - Am Mittwoch, dem 21.01.2026, kam es gegen 17:09 Uhr auf der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Frau mit einem Ford Focus eine Grundstücksausfahrt und wollte nach links auf die Flachsmeerstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:07

    POL-EL: Nordhorn - Brand in Einfamilienhaus - Frau leicht verletzt

    Nordhorn (ots) - In einem Einfamilienhaus am Twentenfeldweg in Nordhorn kam es am späten Nachmittag zu einem Brand in der Nebenküche. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein eingeschalteter Herd zur Brandursache, auf dem sich unter anderem Eierkartons befanden. Die 31-jährige Bewohnerin bemerkte den Brand frühzeitig und konnte die Flammen zunächst selbstständig ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:06

    POL-EL: Spelle - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

    Spelle (ots) - In der Goethestraße in Spelle kam es am Mittwoch zwischen 14.45 und 21 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen verschiedener Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren