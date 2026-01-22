Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum

Heede - Illegale Reifenentsorgung in Waldgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Dersum / Heede (ots)

In einem Waldgebiet in der Gemarkung Heede, gelegen zwischen der A31 und der B401, wurde eine illegale Entsorgung von Altreifen festgestellt. Der genaue Ablagezeitraum ist nicht bekannt, dürfte jedoch in den vergangenen vier Monaten gelegen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um etwa 250 Altreifen unterschiedlicher Hersteller und Größen, die dort unerlaubt abgelagert wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern oder verdächtigen Beobachtungen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Dörpen unter der Telefonnummer 04963 / 919090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell