PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Straßenverkehrsgefährdung durch Lieferwagenfahrer

Salzbergen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 06:35 Uhr auf der Schüttorfer Straße kurz vor Salzbergen zu einer Straßenverkehrsgefährdung sowie einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines Paketlieferfahrzeuges befuhr die Schüttorfer Straße in Richtung Salzbergen. Kurz vor der Ampelanlage Ahlder Damm/Mühlendamm überholte er über die Sperrfläche trotz Gegenverkehr einen Pkw. Der Pkw im Gegenverkehr musste daraufhin stark abbremsen und ausweichen. Er machte zuvor durch das Betätigen der Lichthupe und Hupe auf sich aufmerksam. Anschließend setzte der Lieferwagenfahrer seine Fahrt über die Schüttorfer Straße fort und überholte im Stadtgebiet Salzbergen mehrere Fahrzeuge teils unter erheblichem Unterschreiten des Sicherheitsabstandes. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Lieferwagen durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Zeugen der Vorfälle, insbesondere der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin des ausweichenden Pkw, werden gebeten sich bei der Polizeistation Salzbergen unter der Rufnummer 05976 - 948550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:07

    POL-EL: Nordhorn - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Bereits am vergangenen Samstag in der Zeit von 22:45 Uhr bis 23:30 Uhr kam es in der Bremer Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen mit einem Schloss an einem Fallrohr einer Dachrinne befestigten E-Scooter von einem Privatgrundstück. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:06

    POL-EL: Nordhorn - Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Gestern kam es gegen 15:45 Uhr in der Wilhelm-Raabe-Straße zu einer sexuellen Belästigung. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich dem minderjährigen Opfer von hinten und fasste ihr an das Gesäß. Anschließend ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: - männlich - 30 - 40 Jahre - hellhäutig - schlanke Statur - braunes, kurzes Haar - dunkelblaue Jacke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren