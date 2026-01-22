Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Straßenverkehrsgefährdung durch Lieferwagenfahrer

Salzbergen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 06:35 Uhr auf der Schüttorfer Straße kurz vor Salzbergen zu einer Straßenverkehrsgefährdung sowie einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines Paketlieferfahrzeuges befuhr die Schüttorfer Straße in Richtung Salzbergen. Kurz vor der Ampelanlage Ahlder Damm/Mühlendamm überholte er über die Sperrfläche trotz Gegenverkehr einen Pkw. Der Pkw im Gegenverkehr musste daraufhin stark abbremsen und ausweichen. Er machte zuvor durch das Betätigen der Lichthupe und Hupe auf sich aufmerksam. Anschließend setzte der Lieferwagenfahrer seine Fahrt über die Schüttorfer Straße fort und überholte im Stadtgebiet Salzbergen mehrere Fahrzeuge teils unter erheblichem Unterschreiten des Sicherheitsabstandes. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Lieferwagen durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Zeugen der Vorfälle, insbesondere der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin des ausweichenden Pkw, werden gebeten sich bei der Polizeistation Salzbergen unter der Rufnummer 05976 - 948550 zu melden.

