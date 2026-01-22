PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Hinweise nach Sachbeschädigung gesucht

Haren (ots)

Vom 19.01 bis zum 21.01 zwischen 8:00 Uhr und 10:40 Uhr wurde durch unbekannten Täter die Verglasung der Bushaltestelle an der Mittelstraße 6 auf unbekannte Weise beschädigt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren (0593272100) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:42

    POL-EL: Haren / B408 - Hinweise zu Sachbeschädigung gesucht

    Haren / B408 (ots) - Vom 17.01 bis zum 18.01 wurde durch unbekannten Täter die Verglasung der Bushaltestelle an der B408 / Einmündung hinterm Busch auf unbekannte Weise beschädigt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren (0593272100) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:12

    POL-EL: Surwold - zwei schwer Verletzte nach Verkehrsunfall

    Surwold (ots) - Am Donnerstag, dem 22.01.2026, kam es gegen 12:05 Uhr in Surwold, im Bereich der Straße Querkanal, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 71-jährige Frau mit einem Opel Signum die Straße Querkanal aus Richtung Esterwegen kommend und beabsichtigte, die Kreuzung zur Straße Heuweg zu queren. Dabei übersah sie einen 22-jährigen Fahrer eines Audi A3, der den Heuweg aus ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:11

    POL-EL: Salzbergen - Straßenverkehrsgefährdung durch Lieferwagenfahrer

    Salzbergen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 06:35 Uhr auf der Schüttorfer Straße kurz vor Salzbergen zu einer Straßenverkehrsgefährdung sowie einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines Paketlieferfahrzeuges befuhr die Schüttorfer Straße in Richtung Salzbergen. Kurz vor der Ampelanlage Ahlder Damm/Mühlendamm überholte er über die Sperrfläche trotz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren