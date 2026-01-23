Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Haren (ots)
Gestern um 14:10 Uhr kam es auf der Ter Apeler Straße (B408) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Niederlande, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf die Fahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 59-jähriger Fahrer eines Lkw konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.
