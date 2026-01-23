PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Lager - Zwei Täter vorläufig festgenommen

Lingen (ots)

Gestern Abend kam es in der Waldstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Zwei Täter verschafften sich Zugang zum Getränkelager eines Lebensmittelgeschäftes, in der Absicht Getränke zu entwenden. Durch einen Zeugen konnte die Tat beobachtet und der Polizei gemeldet werden. Ein 18-Jähriger konnte daraufhin nach kurzer Flucht mit einem Pedelec durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter konnte zunächst unerkannt vom Tatort flüchten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte er als ein 19-Jähriger identifiziert und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten beide die Polizeidienststelle verlassen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

