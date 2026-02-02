POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/ Fahrzeuge aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte verschafften sich Zugang zu zwei Fahrzeugen an der Dülmener Straße und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen 00.00 Uhr am Sonntag (01.02.26) und 9.30 Uhr am Montag (02.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell