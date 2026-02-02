PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte verschafften sich Zugang zu zwei Fahrzeugen an der Dülmener Straße und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen 00.00 Uhr am Sonntag (01.02.26) und 9.30 Uhr am Montag (02.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

