PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostlandwehr/ Tür aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Ostlandwehr in ein Büro eingebrochen. Zwischen 16 Uhr am Samstag (31.01.26) und 9.50 Uhr am Montag (02.02.26) hebelten die Täter eine Tür auf und entwendeten einen Tresor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:52

    POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ Kabel gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind auf ein Baustellengelände am Gausepatt eingedrungen und haben mehrere Hundert Meter Kabel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Samstag (31.01.26) und 7 Uhr am Montag (02.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:42

    POL-COE: Dülmen/ Alkoholisiert unterwegs

    Coesfeld (ots) - Weil eine 43-jährige Dülmenerin mit ihrem E-Scooter in Schlangenlinien fuhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung sie gegen 3.15 Uhr am Sonntag (01.02.26) an der Bergfeldstraße. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 1,5 Promille positiv. Sie musste mit zur Wache, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten der Dülmenerin die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren