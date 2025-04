Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel Astra an der Neuenhauser Straße beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag zwischen 13.00 und 14.30 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand an der Neuenhauser Straße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellter grauer Opel Astra durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Außenspiegel beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

