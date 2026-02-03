Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Hoenersweg

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 02.02.2026, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.25 Uhr, über einen rückwärtigen Zaun im Garten Zugang zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses auf dem Hoernersweg in Dülmen, Merfeld. Anschließend hebelten sie die Terassentür der Küche auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie entwendeten einen Tresor samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

