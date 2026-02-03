PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Hoenersweg
Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 02.02.2026, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.25 Uhr, über einen rückwärtigen Zaun im Garten Zugang zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses auf dem Hoernersweg in Dülmen, Merfeld. Anschließend hebelten sie die Terassentür der Küche auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie entwendeten einen Tresor samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 08:23

    POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße / Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

    Coesfeld (ots) - Am 02.02.2026, gegen 18.40 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern an einer innerstädtischen Kreuzung an der Bahnhofstraße in Coesfeld. Eine 63-jährige Coesfelderin kamj dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte zweite Radfahrer setzte jedoch seine Fahrt auf dem Fahrrad fort, ohne seinen Anschlusspflichten als ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:10

    POL-COE: Senden, Wierling/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Bauerschaft Wierling in einen Handwerksbetrieb eingebrochen. Zwischen 13 Uhr am Freitag (30.01.26) und 7.45 Uhr am Montag (02.02.26) brachen die Täter ein Fenster auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:06

    POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/ Fahrzeuge aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte verschafften sich Zugang zu zwei Fahrzeugen an der Dülmener Straße und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen 00.00 Uhr am Sonntag (01.02.26) und 9.30 Uhr am Montag (02.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren