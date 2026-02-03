Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße

Fahrkartenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

In der Nacht brachen bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Dülmen (Gleis 31) auf und entwendeten die Geldkassette. Ein aufmerksamer Zeuge meldete dies der Polizei gegen 04.30 Uhr am heutigen Morgen (03.02.2026).

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell