Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall auf der B191 in Eschede: Sekundenschlaf führt zu beinahe Frontalzusammenstoß

Eschede (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.09.25 ereignete sich auf der Bundesstraße 191 in der Gemarkung Eschede beinahe ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 57-jähriger Fahrer eines Seat befuhr die B191 in Richtung Eschede. Kurz hinter einer Kurve geriet er aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise reagierte der entgegenkommende 34 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit aufmerksam und nutzte umgehend den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn, um dem Zusammenstoß auszuweichen. Dadurch konnte ein Frontalaufprall zwischen den beiden Fahrzeugen verhindert werden. Nach dem Ausweichmanöver konnte der Seat-Fahrer sein Fahrzeug wieder auf die eigene Fahrspur lenken und am Unfallort sicher stoppen. Durch das Verlassen der Fahrbahn wurden ein Leitpfosten und der Ford Transit beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.750 Euro geschätzt. Aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch Übermüdung wurde der Führerschein des unfallverursachenden Fahrers sichergestellt.

