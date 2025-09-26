Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wechsel an der Spitze der Polizeistation Lachendorf

Celle/ Lachendorf (ots)

In der Polizeistation Lachendorf hat es einen bedeutenden personellen Wechsel gegeben. Der langjährige Leiter Karsten Kuhls wurde mit Ablauf des Monats August feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Seit September steht nun Markus Heins an der Spitze der Dienststelle. Für Markus Heins ist dabei vor allem eines entscheidend: "Es ist nicht wichtig, wo du arbeitest, sondern mit wem." - mit diesem Leitsatz beschreibt er seine Haltung zur Arbeit als Polizeibeamter. Er möchte die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und zugleich neue Impulse für die Weiterentwicklung der Polizeiarbeit in Lachendorf setzen. Markus Heins bringt eine langjährige und vielseitige Berufserfahrung mit. Nach dem Abitur 1986 begann er seine Polizeilaufbahn im mittleren Dienst. Es folgten Stationen bei der Bereitschaftspolizei sowie fast zehn Jahre Dienst in der Polizeiinspektion Mitte in Hannover. In der Zeit absolvierte er auch ein dreijähriges Fachhochschulstudium in Hildesheim. Seit Ende 2001 ist er in Bergen in unterschiedlichen Funktionen tätig, zuletzt seit 2015 als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes.

