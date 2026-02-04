PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Olfen, Dattelner Straße/Einbrecher schlagen Fenster ein

Coesfeld (ots)

Ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Dattelner Straße haben bislang unbekannte Täter am Dienstag (03.02.) zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr eingeschlagen und sich so Zutritt zum Objekt verschafft. Sie öffneten und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen im Obergeschoss des Hauses. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-793711 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

