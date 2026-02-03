Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hengtestraße/Einbruch in Wohnung - Terrassentür aufgehebelt

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hengtestraße ein. Am Dienstag Vormittag (03.02.) hebelten sie die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in die Wohnung. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Angaben zu Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

