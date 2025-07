POL-PPRP: Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend, 24.07.2025, gegen 19:15 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Oderstraße (Nähe Saalestraße) an einem Süßwarenstand zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und einem 51-Jährigen. Hierbei soll es auch zu einer Körperverletzung gekommen sein. Zur genauen Klärung des Sachverhalts bittet die Polizeiwache Oggersheim um Zeugenhinweise. Wer war zur fraglichen Zeit ...

