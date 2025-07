Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen und weitere Geschädigte nach Verkehrsdelikt gesucht

Erkelenz (ots)

Nach einem Hinweis eines anderen Verkehrsteilnehmers gelang es einer Streifenwagenbesatzung am Montag, 21. Juli, gegen 8.30 Uhr, einen Pkw anzuhalten und zu kontrollieren, der auf der L 366 aus Richtung Erkelenz in Richtung Lövenich unterwegs war. Aus dem Fahrzeuginnenraum war während der Kontrolle starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Der Fahrer, ein 49-jähriger Mann aus Rumänien, stand augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung. Zeugen gaben an, dass er mit seinem Pkw von Hottorf aus in Richtung Lövenich gefahren ist und dabei mit seinem roten Pkw Toyota deutliche Schlangenlinien fuhr und teilweise in den Grünstreifen geriet. An einer Warnbarke vor der Ortschaft Lövenich touchierte er diese beinahe und konnte im letzten Moment gegenlenken. Im Bereich einer durchgezogenen Linie auf der Fahrbahn zwischen Hottorf und Lövenich geriet er vollständig auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Da er sich wehrte, mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden, wodurch ein Beamter sich verletzte. Nachdem er die Zahlung einer Sicherheitsleistung ablehnte, wurde er zur Sicherung des Verfahrens in Gewahrsam genommen. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, welches ausweichen musste sowie weitere Zeugen oder Geschädigte, die Angaben über die Fahrweise des Mannes machen können und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell