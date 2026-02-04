PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Dietrich-Bonhoeffer-Ring/Auto rollt in Ostenstever - Fahrerin gerettet

POL-COE: Lüdinghausen, Dietrich-Bonhoeffer-Ring/Auto rollt in Ostenstever - Fahrerin gerettet
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Eine 86-jährige Frau aus Lüdinghausen ist mit ihrem Auto versehentlich in die Ostenstever gerollt. Eine Spaziergängerin rettete sie aus dem Fahrzeug.

Am Dienstagabend (03.02.) gegen 18:40 Uhr war die Lüdinghausenerin mit ihrem VW auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Ring unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen irrte sie sich dabei in der Strecke, geriet auf den angrenzenden Geh- und Radweg entlang der Stever und im weiteren Verlauf auf die dortige Uferböschung, von der das Auto dann langsam in die Stever rutschte. Die Fahrerin öffnete das Fenster und rief Passanten um Hilfe, die den Notruf wählten.

Als der Wasserpegel im Fahrzeug immer weiter stieg, begab sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eine Zeugin in die Stever und rettete die 86-jährige durch das geöffnete Fenster aus ihrem Fahrzeug.

Die Zeugin blieb unverletzt, die Autofahrerin wurde mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde durch die Feuerwehr Lüdinghausen aus der Stever geborgen und anschließend abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

