POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Elkenroth (ots)

Am gestrigen Nachmittag, Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, kam es in Elkenroth zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw den Alsdorfer Weg, Richtung Betzdorfer Straße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache über die Gegenspur auf den links befindlichen Gehweg, wo sich ein 58-jähriger Fußgänger befand. Diesen erfasste er und fuhr über dessen rechten Fuß. Danach geriet der Pkw-Fahrer wieder auf die Fahrbahn, überquerte die Betzdorfer Straße ungebremst, fuhr durch eine Randstreifenbegrünung über den Friedhofsvorplatz und an der Friedhofshalle vorbei eine Böschung hinunter. Hierbei kollidierte er mit mehreren Bäumen und kam schließlich in einem dort befindlichen Bachlauf zu stehen. Sowohl der Fahrer, als auch der Fußgänger wurden leicht verletzt, dennoch beide Krankenhäusern zugeführt. Am verunfallten Pkw entstand Totalschaden. Zur Bergung und Absicherung war die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen vor Ort. Die genauer Ursache dürfte im medizinischen Bereich liegen. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe abgenommen. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

