PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 13.01.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 256 in Altenkirchen, Höhe Bergenhausen, durch. Hierbei konnten insgesamt 77 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 09:58

    POL-PDNR: Sachbeschädigung

    Rodenbach bei Puderbach (ots) - In der Zeit von Sonntag, 11.01.2026, 13.30 Uhr, bis Montag, 12.01.2026, 13.00 Uhr, kam es in Rodenbach bei Puderbach, Schulstraße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:54

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

    Unkel (ots) - Unkel, Am Hohen Weg Am 12.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Aldi Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Vermutlich bei Ausparken wurde ein parkender Pkw am Kotflügel hinten links beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:48

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Fürthen (ots) - Am Samstag, 10.01.2026, ereignete sich zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr in Fürthen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Grube-Andreas-Straße mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde hierdurch beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren