Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung
Rodenbach bei Puderbach (ots)
In der Zeit von Sonntag, 11.01.2026, 13.30 Uhr, bis Montag, 12.01.2026, 13.00 Uhr, kam es in Rodenbach bei Puderbach, Schulstraße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
