Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht
Fürthen (ots)
Am Samstag, 10.01.2026, ereignete sich zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr in Fürthen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Grube-Andreas-Straße mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde hierdurch beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
