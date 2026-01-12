Betzdorf (ots) - Im Rahmen der regelmäßigen Fußstreifen kontrollierten Beamte der PI Betzdorf am 10.1.26 gegen 21:30 Uhr in der Bahnhofstraße eine Gruppe von Personen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Bei einem 18-jährigen konnte hierbei ein nicht erlaubtes Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Ein 17-jähriger führte Cannabis-Produkte mit sich, welche aufgrund seines Alters und der leicht überschrittenen Freimenge ...

