POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Vettelschoß (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 08.01.2026, 12:00 Uhr, bis Freitag, 09.01.2026, ca. 20:15 Uhr, kam es auf der Konrad-Zuse-Straße vor der Gemeinde Vettelschoß zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Telekom-Verteilerkasten. Der Verteilerkasten wurde dabei erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Unfallort konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden, von denen ein Teil offenbar vom Verursacher eingesammelt wurde. Anhand weiterer zurückgelassener Fahrzeugteile konnte jedoch ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug mutmaßlich um einen Smart Fortwo handeln dürfte. Das Fahrzeug dürfte deutliche Unfallbeschädigungen aufweisen.

Die Polizei Linz/Rhein bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einem beschädigten Smart Fortwo geben können, sich bei der Polizei Linz/Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

