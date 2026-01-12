PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sicherstellungen bei Personenkontrollen

Betzdorf (ots)

Im Rahmen der regelmäßigen Fußstreifen kontrollierten Beamte der PI Betzdorf am 10.1.26 gegen 21:30 Uhr in der Bahnhofstraße eine Gruppe von Personen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Bei einem 18-jährigen konnte hierbei ein nicht erlaubtes Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Ein 17-jähriger führte Cannabis-Produkte mit sich, welche aufgrund seines Alters und der leicht überschrittenen Freimenge ebenfalls sichergestellt wurden. Beide Personen erwarten entsprechende Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 08:34

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Vettelschoß (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 08.01.2026, 12:00 Uhr, bis Freitag, 09.01.2026, ca. 20:15 Uhr, kam es auf der Konrad-Zuse-Straße vor der Gemeinde Vettelschoß zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Telekom-Verteilerkasten. Der Verteilerkasten wurde dabei erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:17

    POL-PDNR: Unfall im Begegnungsverkehr

    Linz (ots) - Am Samstagmorgen kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Unfall auf der L 251 zwischen Linz und St. Katharinen. Auch aufgrund der winterlichen Witterung war die Fahrspur auf der Straße verengt, so dass es zu einem sog. Spiegelunfall zwischen einem bergauffahrenden grauen Mazda und einem entgegenkommenden weißen PKW kam. Während die Fahrerin des Mazda den Unfall meldete fuhr der weiße PKW weiter Richtung Linz. Der ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:15

    POL-PDNR: Graffiti an Fassade der Feuerwehr Linz

    Linz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Mauerteile und die Fassade der Freiwilligen Feuerwehr in Linz mit Graffiti besprüht. Unbekannte Täter sprühten das Wort "Baummörder" in schwarzer bzw. roter Farbe auf. Zur Höhe des entstandenen Schadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 02644 9430 oder pilinz@polizei.rlp.de bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren