POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Kollision zwischen Bus und LKW - Zeugen gesucht

Datzeroth (ots)

Am 14.01.2026, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich auf der L255 eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr mit seinem Bus die L255 aus Fahrtrichtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Waldbreitbach. Unmittelbar vor der Ortslage Datzeroth kollidierte der Geschädigte mit einem entgegenkommenden LKW. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden am linken Außenspiegel. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu dem LKW liegender Polizei Straßenhaus bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

