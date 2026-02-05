PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Nielande
Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 02.02.2026, 09.00 Uhr bis 03.02.2026, 09.00 Uhr in ein Einfamilienhaus mit integriertem Büro auf der Straße Nielande in Billerbeck ein.

Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

