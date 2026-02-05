PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Grabenkamp
Einbruch in einen Netto-Markt

Coesfeld (ots)

In der vergangenen Nacht (05.02.2026, gegen 02.00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter die Schiebetür eines Netto-Marktes auf dem Grabenkamp in Nordkirchen auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Im Anschluss entwendeten sie vermutlich Zigaretten und verschiedene Getränke in bislang unbekannter Menge.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 09:56

    POL-COE: Billerbeck, Nielande / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 02.02.2026, 09.00 Uhr bis 03.02.2026, 09.00 Uhr in ein Einfamilienhaus mit integriertem Büro auf der Straße Nielande in Billerbeck ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 15:19

    POL-COE: Dülmen, Neustraße/Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Durch das Aufbrechen eines Fensters verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag (03.02.), 11:00 Uhr und Mittwoch (04.02.), 10:30 Uhr, unberechtigten Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Neustraße. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und verließen das Gebäude über eine Seiteneingangstür in unbekannte Richtung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren