POL-COE: Nordkirchen, Grabenkamp
Einbruch in einen Netto-Markt
Coesfeld (ots)
In der vergangenen Nacht (05.02.2026, gegen 02.00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter die Schiebetür eines Netto-Marktes auf dem Grabenkamp in Nordkirchen auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Im Anschluss entwendeten sie vermutlich Zigaretten und verschiedene Getränke in bislang unbekannter Menge.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.
