POL-COE: Ascheberg, Forsthövel-Münsterstraße/Kassenwaage aus Verkaufsfarzeug gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte brachen im Zeitraum von Mittwoch (04.02.), 21:30 Uhr bis Donnerstag (05.02.), 05:00 Uhr, ein Sonderfahrzeug für den Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren auf. Dieses war auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bereich Forsthövel abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine hochwertige Kassenwaage des Herstellers Metteler Toledo, Modell Freshbase. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-793711 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell