Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Werkstattbereich

Suhl (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag auf ein Grundstück in der Alten Schmiedefelder Straße in Suhl. Sie betraten einen Werkstattraum, der an das Wohnhaus grenzt und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro sowie den Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0023827/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

