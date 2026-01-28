Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche aus dem Auto geklaut

Zella-Mehlis (ots)

Eine Frau brachte Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ihren Einkaufskorb nach dem Einkauf in einem Markt in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis zurück. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche, welche auf der Rücksitzbank gelegen hatte. In der Tasche befanden sich unter anderem die Dokumente wie der Führerschein, der Personalausweis und die Bankkarte sowie das Mobiltelefon. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0023285/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

