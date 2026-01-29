LPI-SHL: Wand beschädigt
Hildburghausen (ots)
Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr verschaffte sich ein 27-Jähriger unberechtigt Zutritt zu einem Krankenhaus in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Im Inneren beschädigte er eine Wand und versuchte mehrere Gegenstände zu entwenden. Die alarmierten Polizisten konnten den Diebstahl verhindern. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige.
