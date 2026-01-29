LPI-SHL: Wand beschädigt

Zella-Mehlis (ots) - Eine Frau brachte Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ihren Einkaufskorb nach dem Einkauf in einem Markt in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis zurück. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche, welche auf der Rücksitzbank gelegen hatte. In der Tasche befanden sich unter anderem die Dokumente wie der Führerschein, der Personalausweis und die Bankkarte sowie das ...

mehr