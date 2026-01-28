Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einfamilienhaus in Flammen

Oberrod (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (28.01.2026) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Schleusinger Straße in Oberrod aus. Der Brand breitete sich auf den kompletten Dachstuhl und das Obergeschoss aus und griff auf den Anbau eines Nachbarhauses über. Die Löscharbeiten und Straßensperrung dauern an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

