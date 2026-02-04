Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Glätteunfall in Kurve - Pkw rutscht von der Straße - Glättewarnung

Löhne (ots)

(cl/um) Gestern Nachmittag, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Ulenburger Buchenallee. Der Schneefall hatte gerade eingesetzt und ein 18-Jähriger aus Löhne fuhr mit dessen PKW von der Schloßstraße Richtung Dorfstraße. In den Kurven geriet das Fahrzeug, aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit, ins Schleudern. Die unsichere Fahrt endete an einem Baum im Graben vor der Ulenburger Allee am rechten Fahrbahnrand. Der Schaden am Fahrzeug wird mit mindestens 10.000.- Euro angenommen. Ein herbei gerufener Rettungswagen versorgte den Fahrer noch vor Ort. Er blieb leichtverletzt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die derzeit immer noch vorherrschende Kälte und Glätte hin. Die Fahrbahnen im Kreisgebiet sind derzeit Stellen weise erheblich vereist. Zum Abend hin ziehen die schlechten Wetterverhältnisse immer wieder die Fahrbahnen glatt. Verzichten Sie daher auf unnötige Fahrten bzw. Fahren Sie entsprechend vorsichtig. In diesem Fall war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell