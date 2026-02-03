Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Kraftstoff entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte am Montagmorgen (02.02.) einen Diebstahl. Bisher unbekannte Täter gingen mutmaßlich im Verlauf des Wochenendes einen Bagger an: Dieser befand sich auf einer Baustelle an der Hollwieser Straße. Die Unbekannten beschädigten zunächst einen Tankdeckel, der mit einem Schloss gesichert war und pumpten dann rund 300 Liter Diesel-Kraftstoff aus dem Tank ab. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

