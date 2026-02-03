PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannte entwendet Bargeld

Herford (ots)

(jd) Eine Seniorin aus Herford hob am Montag (02.02.) bei ihrer Hausbank Bargeld in vierstelliger Höhe ab. Das Geld verstaute sie daraufhin in der Innentasche ihrer Jacke und verschloss diese mit einem Knopf. Danach begab sich die Frau in einen Lebensmittelmarkt an der Werrestraße. Nachdem sie diesen gegen 16.30 Uhr verließ, sprach eine etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau, die ein südländisches Erscheinungsbild hat, die Seniorin an: Der 86-jährigen Herforderin wurde durch die 160cm große Frau mitgeteilt, dass ihre Jacke verschmutzt sei. Die Unbekannte, die in Begleitung eines 20 bis 30 Jahre alten Mannes mit ebenfalls südländischem Erscheinungsbild war, forderte die Herforderin auf, ihre Jacke auszuziehen. Sodann fing die Unbekannte an, die Jacke zu "reinigen". Später stellte die 86-Jährige fest, dass der Knopf ihrer Innentasche abgerissen worden war und das darin verstaute Bargeld fehlte. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden. Die beiden unbekannten Personen trugen jeweils eine Mütze.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

