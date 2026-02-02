Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes prallt gegen Baum - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(jd) Am Samstag (31.1.) ereignete sich um 17.50 Uhr auf der Börstelstraße ein Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Löhner fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Brückenstraße als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Schild aus der Verankerung gerissen und rund zehn Meter über die Fahrbahn geschleudert. Der Baum brach durch den Zusammenstoß vollständig ab. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 56-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest, was ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache Löhne gebracht. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde durch die Beamten untersagt. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell