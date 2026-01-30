PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Winterliche Straßenverhältnisse führen zu Verkehrsunfällen - Polizei informiert

Kreis Herford (ots)

(hd) Die winterlichen Straßenverhältnisse führten in dieser Woche zu einer Zunahme der Verkehrsunfälle im Kreis Herford. Im Zeitraum von Montagmorgen (26.01.2026) bis Freitagmorgen (30.01.2026) verzeichnete die Polizei 81 Verkehrsunfälle, die auf Glätte zurückzuführen waren. Zumeist blieb es bei Sachschäden. In vier Fällen kamen allerdings Personen zu Schaden. Insgesamt dreimal musste die Polizei feststellen, dass sich Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatten. Die Kreispolizeibehörde Herford appelliert an aller Verkehrsteilnehmer weiterhin große Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen. So sollten Fahrzeugführer auf eine korrekte Bereifung achten, die Fahrzeugscheiben vor Fahrtantritt von Schnee und Eis befreien, vorausschauend und mit reduzierter Geschwindigkeit fahren und Sicherheitsabstände erheblich vergrößern.

