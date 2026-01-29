PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebe vorläufig festgenommen - Hochwertiges Diebesgut sichergestellt

Herford (ots)

(hd) Am Mittwochnachmittag (28.01.2026) konnten zivile Einsatzkräfte der Polizei Herford gegen 15:15 Uhr zwei Männer an einem Verbrauchermarkt an der Waltgeristraße in Herford beobachten, die sich auffällig verhielten. Die Männer betraten den Verkaufsraum und interessierten sich dort für unterschiedliche Waren. An der Kasse bezahlten sie jedoch nur einen einzelnen niedrigpreisigen Artikel. Die Männer waren mit langen Mänteln bekleidet. Die Taschen dieser Kleidungsstücke schienen prall gefüllt. Schließlich wurden die Mäntel in einem etwas abseits geparkten Pkw abgelegt. Die Beamten entschlossen sich dazu, die beiden Personen und das Fahrzeug zu überprüfen. Hierbei wurde eine Vielzahl hochpreisiger Waren, zumeist alkoholische Getränke und Kaffee, aufgefunden. Die Artikel hatten einen Gesamtwert von rund 1000,- Euro. Kaufbelege konnten nicht vorgelegt werden. Ein durchgeführter Abgleich mit den Fehlbeständen mehrerer nahegelegener Verbrauchermärkte stützt den Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt. Die Waren wurden daher sichergestellt. Die beiden Beschuldigten, rumänische Staatsangehörige im Alter von 41 und 59 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

