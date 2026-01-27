Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmengebäude - Unbekannte entwenden Werkzeuge

Herford (ots)

(jd) Der Inhaber einer Firma an der Bunsenstraße stellte gestern (26.01), gegen 6.30 Uhr einen Einbruch fest: Die Schublade aus einem Werkzeugschrank lag unmittelbar hinter der Eingangstür. Daraufhin sah der Eigentümer nach dem Rechten und stellte fest, dass diverse hochpreisige Werkzeuge namhafter Hersteller entwendet worden waren. Zudem nahmen die unbekannten Tatverdächtigen rund 300kg Rohmaterial, überwiegend aus Messing an sich. Der Schaden liegt insgesamt im unteren fünfstelligen Bereich. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Herford verschafften sich die bisher Unbekannten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Letztmalig war der Eigentümer am Sonntagnachmittag, um 16.00 Uhr in seiner Firma. Zu diesem Zeitpunkt waren noch alle genannten Gegenstände vor Ort. Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen im Bereich Bunsenstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

