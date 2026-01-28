PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen VW an - Handtasche und Reifen entwendet

Bünde (ots)

(jd) Eine Frau aus Osnabrück stellte ihren VW am Montag (26.01.), um 16.00 Uhr auf einem Parkplatz nahe der Osnabrücker Straße ab. Als die Frau zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sah sie, dass eine Scheibe eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug entwendeten der oder die unbekannten Täter einen Satz Reifen sowie die Handtasche der Frau, in der sich unter anderem in einer Geldbörse Bankkarten und persönliche Dokumente befanden. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro. Zeugen, die am Montag im genannten Zeitraum im Bereich der Osnabrücker Straße / Hansastraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:55

    POL-HF: Herforderin weicht Tier aus - Vier Fahrzeuge beschädigt

    Herford (ots) - (jd) Gegen 5.10 Uhr ereignete sich am Dienstag (27.01.) auf der Diebrocker Straße ein Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Herforderin fuhr mit ihrem BMW in Richtung Herford als sie plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn laufen sah. Die Frau wich mit ihrem Fahrzeug nach links aus und verlor dabei die Kontrolle über den BMW. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW, der durch die ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:49

    POL-HF: Einbruch in Firmengebäude - Unbekannte entwenden Werkzeuge

    Herford (ots) - (jd) Der Inhaber einer Firma an der Bunsenstraße stellte gestern (26.01), gegen 6.30 Uhr einen Einbruch fest: Die Schublade aus einem Werkzeugschrank lag unmittelbar hinter der Eingangstür. Daraufhin sah der Eigentümer nach dem Rechten und stellte fest, dass diverse hochpreisige Werkzeuge namhafter Hersteller entwendet worden waren. Zudem nahmen die unbekannten Tatverdächtigen rund 300kg Rohmaterial, ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:47

    POL-HF: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn - Ford-Fahrerin leicht verletzt

    Enger (ots) - (jd) Am Montag (26.01.) ereignete sich auf der Meller Straße gegen 8.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Frau aus Spenge leicht verletzt wurde. Sie war mit ihrem Ford unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste ein ihr entgegenkommender, 56-jähriger Hiddenhauser seinen VW ab, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren