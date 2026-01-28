Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen VW an - Handtasche und Reifen entwendet

Bünde (ots)

(jd) Eine Frau aus Osnabrück stellte ihren VW am Montag (26.01.), um 16.00 Uhr auf einem Parkplatz nahe der Osnabrücker Straße ab. Als die Frau zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sah sie, dass eine Scheibe eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug entwendeten der oder die unbekannten Täter einen Satz Reifen sowie die Handtasche der Frau, in der sich unter anderem in einer Geldbörse Bankkarten und persönliche Dokumente befanden. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro. Zeugen, die am Montag im genannten Zeitraum im Bereich der Osnabrücker Straße / Hansastraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

