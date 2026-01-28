Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforderin weicht Tier aus - Vier Fahrzeuge beschädigt

Herford (ots)

(jd) Gegen 5.10 Uhr ereignete sich am Dienstag (27.01.) auf der Diebrocker Straße ein Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Herforderin fuhr mit ihrem BMW in Richtung Herford als sie plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn laufen sah. Die Frau wich mit ihrem Fahrzeug nach links aus und verlor dabei die Kontrolle über den BMW. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW, der durch die Wucht des Aufpralls in zwei weitere Autos geschoben wurde: Dabei handelt es sich um einen geparkten BMW und einen geparkten Audi. Der Sachschaden an den vier Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Bereich. Die Herforderin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

