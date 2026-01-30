PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter entwendet - Schloss geknackt

Löhne (ots)

(hd) Ein 16-Jähriger stellte am Donnerstag (29.01.2026) gegen 11:15 Uhr seinen E-Scooter an der Jahnstraße in Löhne ab. Er sicherte das Fahrzeug mit einem Schloss an einem Fahrradständer. Als er nach kurzer Zeit, gegen 12:45 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass der schwarz-orange E-Scooter offenbar entwendet worden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat oder zum Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

