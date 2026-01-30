Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versammlung in Herforder Innenstadt - Informationen rund um einen Aufzug in Herford - Friedlicher Verlauf endet am Bahnhof

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford bewältigte am heutigen Tag (30.01.) eine Versammlungslage in der Innenstadt Herford. Ab ca. 17.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden im Bereich des ZOB. Nach einer ersten Kundgebung von einem kleinen Lautsprecherwagen folgten die Teilnehmenden dem Aufzugsweg durch die Herforder Innenstadt. Im Verlauf des Aufzuges nahmen in der Spitze ca. 350 Personen an der Versammlung teil. Die Demonstration wurde gegen 19:30 Uhr beendet. Insgesamt verlief die Versammlung friedlich und störungsfrei. Die Polizei Herford bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das Verständnis der kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell