PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versammlung in Herforder Innenstadt - Informationen rund um einen Aufzug in Herford - Friedlicher Verlauf endet am Bahnhof

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford bewältigte am heutigen Tag (30.01.) eine Versammlungslage in der Innenstadt Herford. Ab ca. 17.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden im Bereich des ZOB. Nach einer ersten Kundgebung von einem kleinen Lautsprecherwagen folgten die Teilnehmenden dem Aufzugsweg durch die Herforder Innenstadt. Im Verlauf des Aufzuges nahmen in der Spitze ca. 350 Personen an der Versammlung teil. Die Demonstration wurde gegen 19:30 Uhr beendet. Insgesamt verlief die Versammlung friedlich und störungsfrei. Die Polizei Herford bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das Verständnis der kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 07:31

    POL-HF: E-Scooter entwendet - Schloss geknackt

    Löhne (ots) - (hd) Ein 16-Jähriger stellte am Donnerstag (29.01.2026) gegen 11:15 Uhr seinen E-Scooter an der Jahnstraße in Löhne ab. Er sicherte das Fahrzeug mit einem Schloss an einem Fahrradständer. Als er nach kurzer Zeit, gegen 12:45 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass der schwarz-orange E-Scooter offenbar entwendet worden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren