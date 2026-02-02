Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Der Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Straße Haupensiek stellte am Freitag (31.01.) gegen 18.30 Uhr fest, dass bisher unbekannte Täter sein Haus betreten haben. Das Erdgeschoss seines Hauses ist offenbar auf der Suche nach Diebesgut durchsucht worden. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter ein Fenster gewaltsam angegangen sind und dann durch das Fenster das Haus betreten konnten. Nach einer ersten Durchsicht nahmen die Unbekannten eine Wärmebildkamera an sich, die einen Wert im vierstelligen Bereich hat. Die weitere Aufstellung von möglichem Diebesgut dauert an. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

