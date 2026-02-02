PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Firmengebäude ein - Laptop und Bargeld entwendet

Bünde (ots)

(jd) Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag (01.02.) drangen bisher unbekannte Täter in eine Firma in der Blankensteinstraße ein. Ein Mitarbeiter stellte den Einbruch gestern, um 11.00 Uhr fest. Unbekannte beschädigten mit einem Werkzeug gewaltsam eine Außentür und öffneten in der Firma diverse Schränke, aus denen sie Diebesgut an sich nahmen. Unter anderem entwendeten sie einen Laptop und Bargeld. Außerdem nahmen sie diverse Werkzeuge an sich. Der Schaden liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

