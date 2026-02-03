Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf glatter Fahrbahn - Herforderin leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Eine 23-jährige Herforderin fuhr am Montag (02.02.), um 6.40 Uhr mit ihrem VW auf der Dreschstraße in Richtung Dreyener Straße. In einer Linkskurve verlor sie witterungsbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug und der VW geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug kam erst an einem Mast im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Mast wurde durch den Zusammenstoß gebrochen. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell