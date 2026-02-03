PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf glatter Fahrbahn - Herforderin leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Eine 23-jährige Herforderin fuhr am Montag (02.02.), um 6.40 Uhr mit ihrem VW auf der Dreschstraße in Richtung Dreyener Straße. In einer Linkskurve verlor sie witterungsbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug und der VW geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug kam erst an einem Mast im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Mast wurde durch den Zusammenstoß gebrochen. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

