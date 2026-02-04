Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter prallt gegen Auto - Polizei sucht Unfallbeteiligte oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall an der Elverdisser Straße wurde eine 29-jährige Herforderin verletzt. Der Unfall ereignete sich vor zwei Wochen, am Donnerstagmorgen (22.01.). Die Herforderin fuhr mit einem E-Scooter gegen 7.10 Uhr auf dem Radweg an der Elverdisser Straße in Richtung Bahnübergang. Als sie diesen passieren wollte, fuhr zeitgleich ein weißes Fahrzeug von rechts kommend über den Bahnübergang und erfasste die Scooter-Fahrerin. Die bisher unbekannte Fahrerin des weißen Autos erkundigte sich nach dem Befinden der Herforderin, setzte ihre Fahrt dann jedoch fort. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Autofahrerin machen können oder die Unfallbeteiligte, sich unter 05221/8880 zu melden.

